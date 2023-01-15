ووجه المحافظ مسئولى الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة التنسيق وتجهيز المعرض بالصورة المناسبة وتوفير مظهر حضارى يلقى رضاء المترددين وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين فى شراء إحتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله على ان يتم توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف ومخارج الطوارئ وضمان توافر مصادر دائمة وطارئ للكهرباء لضمان توفير الخدمة بصورة طبيعية طوال فترة عمله.
كما شدد المحافظة على توريد أقصى قدر ممكن من السلع وتنوعها بصورة تلبى إحتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والمخبوزات الطازجة والمتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.
كما وجه راشد رئيس حى بولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية ورفع المخلفات وناتج أعمال التجهيز وفرش الباكيات والمعروضات وتأهيل محيط المعرض لإستقبال العارضين.
يذكر أن المعرض يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين بعد غد الإثنين ولمدة ٣ أشهر والذى يعرض منتجاته بعدد ١٠١ باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بنسب تخفيض تبدا من ٣٠ إلى ٥٠% عن السوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض أهلا رمضان بفيصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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