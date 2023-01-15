جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن السيدة فاطمة رضى الله عنها اتفق عليها المسلمون بجميع أشكالهم وطوائفهم وعبر أزمانهم وهى سيدة نساء العالمين وبنت سيدة نساء العالمين.





وأوضح جمعة، خلال لقائه الأسبوعى، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة Cbc، أن السيدة فاطمة من آل البيت الذين أوصى الله بهم فى القرآن الكريم. وأوضح أن مصر تشرفت بوجود 40 من آل البيت، قائلا: "المشهور من آل البيت الموجودين فى مصر حوالى 24 شخصا فى القاهرة الكبرى". وتابع: "أهل البيت أساسهم السيدة فاطمة وسيدنا على وكثير من أهل مصر يحتفلون بمولد السيدة فاطمة الزهراء حتى يومنا هذا ويواظبون على ترديد المدائح".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على جمعة: مصر تشرفت بوجود 40 شخصا من آل البيت منهم 24 فى القاهرة الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.