التعليم: إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادى زلطة، إن الوزارة قامت بإتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج مع مراعاة فروق التوقيت، مبينا أن المنصة الجديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.





وأضاف متحدث الوزارة - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أنه كانت هناك مشكلة تقنية تسببت فى سقوط منصة امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، مؤكدا أن الوزارة كانت تركز على إيجاد الحلول السريعة مع تحديد أسباب المشكلة. ولفت إلى أنه جرى مد الفترة الزمنية للدخول على منصة امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج حتى الـ 8 مساء بتوقيت كل دولة وليس بتوقيت القاهرة، مبينا فى الوقت نفسه أنه تم الإعلان عن رابط إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج عبر موقع الوزارة.

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