الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تستمر اليوم فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية تكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى.





أوضحت أنه قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ليلا على (مطروح- السلوم -مناطق من الصحراء الغربيه) . كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ويسود اليوم طقس معتدل نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتبقى الاجواء بارده ليلا وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

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