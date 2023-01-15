هيئة تنشيط السياحة: نتواصل مع إيلون ماسك لدعوته لزيارة مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن مشاهدة الأثار المصرية والحضارة المصرية القديمة شرف لأى شخص فى العالم.
وتابع: "بنحاول نعمل تواصل مع إيلون ماسك وندعوه لزيارة مصر ولكن هو عنده جدول أعمال وزيارات وننتظر لما يجى الرد".
وأردف: "حال زيارة ايلون ماسك لمصر بالتأكيد زيارته ستزيده هو ثقافة وعلم بحضارة عظيمة ممثلة فى الحضارة المصرية القديمة واحنا نستفيد بالترويج المجانى للأثار والسياحة المصرية".
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