هيئة تنشيط السياحة: نتواصل مع إيلون ماسك لدعوته لزيارة مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن مشاهدة الأثار المصرية والحضارة المصرية القديمة شرف لأى شخص فى العالم.

وتابع: "بنحاول نعمل تواصل مع إيلون ماسك وندعوه لزيارة مصر ولكن هو عنده جدول أعمال وزيارات وننتظر لما يجى الرد".

وأردف: "حال زيارة ايلون ماسك لمصر بالتأكيد زيارته ستزيده هو ثقافة وعلم بحضارة عظيمة ممثلة فى الحضارة المصرية القديمة واحنا نستفيد بالترويج المجانى للأثار والسياحة المصرية".