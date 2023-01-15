محافظ قنا يوجه بسرعة العمل فى مشروع ازدواج طريق مصر أسوان الزراعى

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ - فى تصريح له اليوم السبت - إن المشروع سيتم بداية من نقطة تفتيش البياضية وحتى كرم عمران بطول 12 كم كمرحلة أولى، مشددا على المسئولين بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية فى عمليات الرصف؛ تنفيذا لخطة المحافظة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة.

وأكد انتهاء نسبة 88 % من مشروع ترفيق المنطقتين الصناعيتين "هو" بمركز نجع حمادى، والكلاحين بمركز قفط، بحجم استثمارات بلغت 2.6 مليار جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف زيادة الفرص الاستثمارية.

وافتتح محافظ قنا معرضي "أهلا رمضان"، بمدينة أبوتشت لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، بإقامة معارض "أهلا رمضان" قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.

حضر الافتتاح النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وممثلو الغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك.يوجه بسرعة العمل فى مشروع ازدواج طريق مصر أسوان الزراعى