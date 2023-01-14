مدبولى: خروج بضائع بـ645 مليون دولار.. وندعم قرارات البنك المركزى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، فى مستهل حديثه، أنه يعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا بالنسبة له كمواطن مصرى، حيث يتواجد بصحبة 7 وزراء من الحكومة، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وقيادة الجيش الثانى الميدانى للقوات المسلحة المصرية، لتفقد عدد من مشروعات المحافظة.

وأضاف مدبولى، أن هذه الزيارة المهمة شهدت تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء، بداية من رفح، مرورا بالشيخ زويد، ووصولا إلى العريش.

وتابع أن التواجد اليوم فى هذه المحافظة، وحجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها، والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان فى الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وكانوا سببا مباشرا فى حجم الحركة التى نشهدها اليوم فى تنمية شمال سيناء وسيناء كلها، والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولى، أن ما رأوه فى شمال سيناء اليوم يدعو للفخر، حيث شاهدوا على امتداد الطريق آثار هجمات الإرهاب البغيض على منشآت حكومية، أو ارتكازات أمنية، تابعة للقوات المسلحة والشرطة، والتى ما زالت تحمل آثارا لإطلاق الرصاص على واجهات مبانيها.

ولفت الى أن الحركة باتت تتم بمنتهى السهولة واليسر، على النحو الذى شهدته الزيارة، من الوصول إلى رفح ثم العودة إلى الشيخ زويد والعريش، فى رسالة واضحة بأن الدولة المصرية على مدى سنوات سابقة قامت بجهد هائل بكل أجهزتها فى تطهير سيناء من الإرهاب، والعمل بالتوازى على تنفيذ مشروعات التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجولة بدأت بمدينة رفح الجديدة التى أنشئت كبديل لمدينة رفح القديمة، لافتا إلى أن "رفح الجديدة" مع اكتمالها، ستضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوى، وكل الخدمات المطلوبة فى أى مدينة حديثة.

وأوضح أنه تفقد الجزء الأول من المرحلة الأولى، والذى يضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالى نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى، مؤكدا أن المدينة مخططة ومنفذة من خلال رجال القوات المسلحة والهيئة الهندسية والجيش الثانى، على أعلى مستوى لخدمة كل المواطنين المصريين الذين سيكونون موجودين فى رفح الجديدة.

واستكمل مدبولى أن الزيارة انتقلت الى مدينة الشيخ زويد، حيث تم تفقد مشروع محطة المحولات التى تخدم المدينة، من خلال تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة، الذين نجحوا فى إنجاز هذا العمل لتكون الشيخ زويد مؤمنة بالكامل بالشبكة الكهربائية.

وأكد أنه بالانتقال إلى مدينة العريش، تم تفقد عدد كبير من المشروعات، بداية من جامعة العريش التى تضم 11 كلية و7300 طالب، من أهالى شمال سيناء، وكانت فرصة للقاء شباب مميز من شمال سيناء، الذين يتلقون التعليم على أعلى مستوى بالجامعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة شمال سيناء وحدها غدت تضم 5 جامعات؛ سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة، بما يكشف اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصرى، فى هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

ونوه بأن زيارته شملت تفقد المحكمة الابتدائية بشمال سيناء، والتى كانت مبنى قائما، وتمت إعادة تجهيزه، لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هنا أود التأكيد على أن جميع الأسر المصرية ضحت بأبنائها من كل الفئات، وعلى جميع المستويات، وربما لا يعرف الكثيرون أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان يعمل قاضيا فى هذه المحكمة، واستشهد فى العام 2015 فى إحدى الهجمات الإرهابية.

واستطرد: اليوم ومعى وزير العدل نتفقد إحدى القاعات التى أطلق اسم أخيه الشهيد عليها، وهى بمثابة رسالة قوية لكل المصريين مفادها أن مصر لا يمكن أن تنسى أبناءها من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، وهو ما نراه جميعا فى كل مكان، فكل الميادين بأسماء الشهداء وكذا الشوارع، حتى تظل ذكرى هؤلاء الشهداء وأن يتم تذكر غلاوة الدم الذى دفع فى هذا المكان.

وأضاف: انتقلنا بعد ذلك للمشروعات التنموية الكبرى وتفقدنا ميناء العريش، الذى لم يكن سوى مجرد ميناء صغير، لم تكن تتجاوز مساحته 50 فدانا، وفى إطار رؤية شاملة لتنمية سيناء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يتم تطويره ليكون ميناء دوليا على أعلى مستوى، فتمت إضافة 540 فدانا له، وهو ما يعادل 11 ضعف المساحة السالف ذكرها.

وواصل: يجرى الآن تطوير أرصفة بطول يتجاوز 2.5 كم، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير نصف هذه الأطوال، شاملة الخدمات التى ستقدم عبر هذه الأرصفة، وكان هذا الميناء يستخدم فقط للصيد وتصدير الملح، واليوم سيكون هذا الميناء واجهة بحرية مهمة للغاية لتصدير جميع المنتجات والصناعات الكبيرة التى يجرى إنتاجها فى شمال سيناء، وتشمل أعمال تطوير الميناء، تعميق الغاطس من 7 أمتار إلى 13مترا.

وأوضح أن الأرصفة التى يتم تطويرها والخدمات اللوجستية التى ستقدم عبر الميناء ستكون نهضة حقيقية لمحافظة شمال سيناء ومدينة العريش، كما ستوفر فرص عمل كبيرة لأهالينا فى هذه المدينة.

وتابع: تفقدنا مستشفى العريش، ورأينا حجم التطوير الجارى بها، وكذا مستوى الخدمات المقدمة بها، والمبانى الجديدة المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع رفع مستوى الخدمة وتقديم ذات الخدمة التى يتلقاها المواطن فى كل ربوع مصر.

وأضاف: تفقدنا عددا من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو الإنشاء والتطوير التى تتم فى مدينة العريش، ومنها مشروع رفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاونى، وهو مشروع قديم ومتهالك وكان يمثل خطورة داهمة على المواطنين، ومن هنا جاء تدخل الدولة لإعادة إنشاء هذا المشروع بالكامل ورفع كفاءته.

وقال: كما تفقدنا مشروعين مهمين للغاية وتقريبا دخلا مرحلة التشغيل التجريبى الخاصة بهما، تمهيدا لافتتاحهما من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويتمثلان فى محطة الكهرباء الرئيسية بحى المساعيد، ومحطة تحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن محطة الكهرباء هى المسئولة عن توليد الكهرباء ليس فقط لمدينة العريش بل لمختلف مناطق المحافظة، وذلك بطاقة تشغيل مبدئية تقدر بـ 350 ميجاوات، تصل إلى 700 ميجاوات خلال الفترة القليلة القادمة.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف من خلال إقامة هذه المحطة إحداث تنمية حقيقية بمحافظة شمال سيناء، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لمختلف القطاعات من صناعة وزراعة وتجارة، وغيرها من مختلف أوجه التنمية التى ستتم على هذه الأرض الغالية.

وفيما يتعلق بتفقد محطة تحلية مياه البحر، أوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع يعد من المشروعات الضخمة، حيث إنه من المقرر مع اكتمال إنشائها أن تصل طاقتها الاجمالية إلى 300 ألف م3/يوم، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن.

وأكد أن المرحلة الأولى منها والتى بدأ التشغيل التجريبى لها تصل طاقتها الإجمالية إلى 100 ألف م3/يوم، تكفى قاطنى محافظة شمال سيناء، مؤكدا أن استكمال باقى مراحل المحطة يأتى بهدف تلبية متطلبات التنمية المستهدفة فى المحافظة.

وتابع رئيس الوزراء أن ما تم تفقده اليوم من مشروعات تنموية وخدمية، يعتبر مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها بمختلف المناطق على أرض سيناء الغالية، وتستثمر بها الدولة عشرات بل مئات المليارات، وذلك تحقيقا لأوجه التنمية الحقيقية على هذه البقعة الغالية، التى شهدت العديد من التضحيات من مختلف ابناء الوطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى القرار الحكيم الذى أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن عملية مكافحة الارهاب، تتم بالتوازى مع عملية التنمية.

وقال: "خلال السنوات الماضية كنا نحارب الإرهاب ولم نتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى"، مضيفا أنه كان من الممكن وفقا للتفكير العادى وقف عمليات التنمية لحين الانتهاء من الارهاب، وهو ما كان سيفقدنا إنجاز مشروعات خلال مدة السنوات الأربع الماضية، فضلا عن التكلفة المضاعفة لهذه المشروعات، لو كان بدء تنفيذها من اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات المستهدفة تم إنجازها، وجاهزة لخدمة مختلف أوجه عمليات التنمية فى محافظة شمال سيناء.

وقدم رئيس الوزراء، خلال حديثه، الشكر لكل رجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة، وكذا المواطنين من مختلف انحاء الجمهورية، وخاصة من أهالى محافظة شمال سيناء، حيث قدموا أرواحهم أو أصيبوا جراء الأعمال الإرهابية الغاشمة التى شهدتها المحافظة على مدى الفترة السابقة، قائلا: لولا هؤلاء الابطال والمواطنين الشرفاء، ما كنا نقف اليوم هنا على هذه الأرض الغالية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، رسالة سريعة حول الوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن ما قام به البنك المركزى من إجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الاجنبية.

وأكد أن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة للغاية، قائلا: لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف، وبالتالى كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح رئيس الوزراء، فى الوقت نفسه، حرص الدولة المصرية على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الانتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحا أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضى، وحتى 10 يناير الجارى، وصل إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن يومى الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزى من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتا إلى أن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة.

وقال: كل هذه السلع والبضائع سيتم ضخها فى السوق، وجزء منها يسهم فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مضيفا أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، موضحا أن أحد أهم الشكاوى التى تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التى كان قد أعلنها البنك المركزى (8%) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة فى هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، بحيث تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه فى السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعى الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة، وأصبح لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم، فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.

وفى الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك توجيه من فخامة الرئيس لدعم الفلاح المصرى، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وبناء على توجيهات سيادته، سيناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.

وقبل أن يختتم حديثه فى المؤتمر الصحفى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى نقطتين مهمتين تتعلقان بدعم الدولة للمواطن فى هذه الظروف الفارقة، التى يعانى منها العالم أجمع، بسبب الأزمة العالمية التى لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عاما.

وأكد استمرار الدولة فى دعم السلع الأساسية للمواطن المصرى بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفا: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز.

وأوضح أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوى 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أى زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة فى تكلفة إنتاج الرغيف تعنى أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.

وتابع رئيس الوزراء أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها، ولكن سعره فى الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أى هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة فى السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أى هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.

وأضاف أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة فى سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة فى دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذى يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالى هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.

وواصل: هناك الكثير من البرامج التى تتبناها الدولة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن المصرى، فضلا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذى تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبيرا، فى ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم فى مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء أرض الفيروز وبين أهاليها.