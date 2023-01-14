سفير مصر فى أبو ظبى يشارك بالجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية فى أبو ظبى، الوفد المصرى المشارك فى أعمال الدورة الـ 13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، والذى يعقد على مدار يومى 14 و15 يناير الجارى فى أبو ظبى، وذلك بمشاركة وفد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.





وتأتى تلك المشاركة فى ضوء الاهتمام الذى توليه مصر للموضوعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، أخذاً فى الاعتبار الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ، وكذلك عضوية مصر فى مجلس الوكالة لعامى 2023 و2024، والحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات والاجتماعات الدولية للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام والتعاون القائم بين مصر والوكالة فى تنفيذ المشروعات المشتركة.

وجدير بالذكر أن مصر تساهم بفعالية فى أنشطة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث تشارك فى رئاسة الإطار التعاونى لتسهيل تمويل المشروعات، كما أنها تتعاون مع الوكالة فى تنفيذ المبادرة الإفريقية التى تم إطلاقها خلال اجتماعات مؤتمر COP27 لتعزيز نشر الطاقة المتجددة فى الدول الإفريقية بشكل مُنصف وميسور التكلفة.