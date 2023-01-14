وتأتى تلك المشاركة فى ضوء الاهتمام الذى توليه مصر للموضوعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، أخذاً فى الاعتبار الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ، وكذلك عضوية مصر فى مجلس الوكالة لعامى 2023 و2024، والحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات والاجتماعات الدولية للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام والتعاون القائم بين مصر والوكالة فى تنفيذ المشروعات المشتركة.
وجدير بالذكر أن مصر تساهم بفعالية فى أنشطة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث تشارك فى رئاسة الإطار التعاونى لتسهيل تمويل المشروعات، كما أنها تتعاون مع الوكالة فى تنفيذ المبادرة الإفريقية التى تم إطلاقها خلال اجتماعات مؤتمر COP27 لتعزيز نشر الطاقة المتجددة فى الدول الإفريقية بشكل مُنصف وميسور التكلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى أبو ظبى يشارك بالجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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