متحدث الحكومة: توجيهات رئاسية بتقديم حزمة تحفيزية إضافية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن ميناء العريش، الذى يعد المنفذ الوحيد لشمال سيناء على البحر المتوسط، كانت مساحته ٥٠ فدانا، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإضافة 540 فدانا إضافية للميناء، مضيفا أن العمل جار لزيادة أطوال الأرصفة بـمقدار 2.5 كيلومتر.





وأوضح متحدث الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التصنيع فى شبه جزية سيناء، منوها بالأهمية التى يمثلها ميناء العريش؛ حيث إن المصانع تقوم بتصدير منتجاتها وفى الوقت ذاته تستلم عبر الميناء مستلزمات الإنتاج، كما أن هناك شركات تقوم حاليا على إقامة مستودعات تخزين للأسمنت فى الميناء وتكون جاهزة للتصدير المباشر. وحول الجامعات فى شمال سيناء، قال إن هناك ٥ جامعات فى شمال سيناء وحدها، مبينا أن جامعة العريش تستوعب 7 آلاف و300 طالب فى 11 كلية متنوعة. وتحدث سعد عن تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، المحكمة الابتدائية لشمال سيناء، عقب تطويرها، وقال إنها من ضمن مؤسسات الدولة التى كانت لا تعمل بشكل منتظم نتيجة الأحداث الموجودة فى سيناء.: توجيهات رئاسية بتقديم حزمة تحفيزية إضافية

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