متحدث الوزراء: زيارة الحكومة لشمال سيناء رسالة لعودة الحياة الطبيعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 08:30 مساءً - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى شمال سيناء مهمة وذلك بصحبة 7 وزراء، لافتا إلى أن التنمية تسير جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب كما قال الرئيس السيسى، حيث وجدنا مشروعات تنموية ومشروعات أخرى سيتم افتتاحها، موضحا أن الزيارة لحظة مشهودة وتمثل رسالة لعودة الحياة الطبيعية لشمال سيناء.

وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن هناك مشروعات تنموية موجودة بالفعل، ولن تتوقف الدولة عن إقامة المشروعات، لافتا إلى أن هناك مدينة رفح الجديدة والتى تتضمن 10 آلاف وحدة سكنية وبيت بدوى.

وأشار نادر سعد إلى إقامة محطات كهرباء والتى تضيف للطاقة الكهرباء بشمال سيناء وضاعفت من الطاقة هناك، حيث كانت طاقتها فى السابق 70 ألف ميجا ووصلت إلى 700 ألف ميجاوات، لافتا إلى أننا نعمل على إنشاء محطة تحلية مياه البحر، بإجمالى 300 ألف متر مكعب مياه محلاة، موضحا أن الطاقة الحالية تكفى سكان شمال سيناء.

تابع نادر سعد، لدينا الآن 5 جامعات فى شمال سيناء، والآن تسير العملية بشكل منتظم بعد السيطرة على العملية الأمنية والقضاء على الإرهاب، موضحا أن جامعة العريش بها 7 كليات ويذهب إليها طلاب المحافظات الأخرى مما يدل على الاستقرار الأمنى، مؤكدا أن إضافة مدينة رفح الجديدة يشجع على التوسع العمرانى، وإضافة مبانى جديدة.

ولفت نادر سعد إلى أن ميناء العريش مهم حيث وجه الرئيس بمضاعفته وزيادة أطوال الأرصفة بزيادة 2.5 كيلو أرصفة حيث يخدم شبه جزيرة سيناء، بالإضافة لإقامة المزيد من الصناعات وخدمة مصانع الأسمنت فى سيناء عن طريق ميناء العريش.