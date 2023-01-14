متحدث الوزراء: إقرار حزمة تحفيز إضافية على سعر توريد أردب القمح قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 08:29 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم حزمة تحفيز إضافية تضاف على سعر توريد أردب القمح الحالي والذي يبلغ ألف جنيه حاليًا، لتشجيع المزارعين على توريد كميات أكبر من المحصول، مشيرًا إلى أن الإعلان عن قيمة حزمة التحفيز الإضافية قريبًا.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، أن الدولة المصرية حريصة على دعم الفلاح، مشيرًا إلى أن الفلاح يعتبر أقل المستفيدين من ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمستفيد الأكبر من تلك الارتفاعات هم التجار.

وفي سياق آخر، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء، اليوم للعريش رسالة مهمة بأن الحياة تسير بشكل طبيعي في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن مشروعات التنمية لم تتوقف يوما داخل سيناء.

مدينة رفح الجديدة

وأشار إلى أن مشروعات التنمية تتم في كل ربوع مصر وليس شمال سيناء فقط، لافتا إلى أنه تم التغلب على مشكلة الكهرباء في محافظة سيناء وكان هناك أماكن لم يصل إليها كهرباء، لكن تم العمل على التغلب على هذه المشكلات بإنشاء محطات جديدة ومتنوعة لمراعاة التوزيع الجغرافي والتوزيع كاملا على شمال سيناء، منوها بأن الكهرباء المنتجة بشمال سيناء تصل إلى 700 ميجاوات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء محطات تحلية للمياه بشمال سيناء.

وأوضح أن مدينة رفح الجديدة ستتيح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، بالإضافة إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطنون على الأرض، كما أن المرحلة الأولى من المدينة تشمل إنشاء 4500 وحدة سكنية.

وأعلن أنه تم الانتهاء 1400 وحدة سكنية تم الانتهاء بالفعل من إنشائها، موضحا أنه جار إنهاء المرحلة الأولى من إنشاء الوحدات، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات خدمية وصحية وتعليمية وإنشاء الجامعات الجديدة.