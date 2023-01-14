إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، الرابط الإلكترونى الجديد لمنصة امتحان الطلاب المصريين بالخارج "أبناؤنا فى الخارج"، بعد تعطل "سيستم" الامتحانات.





وواجه الطلاب المصريين بالخارج، اليوم السبت، أول أيام امتحانات منتصف العام 2022- 2023، مشكلات تقنية نتيجة تعطل منصة الامتحان الإلكترونى بسبب الضغط الشديد عليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المنصة الجديدة تتيح الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت الوزارة أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، لتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضى.

وطمأنت الوزارة الطلاب فى الخارج بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوقهم فى أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ويمكن للطلاب الوصول إلى المنصة الجديدة من خلال هذا الرابـــــــــــــط:

https://exam.abroad.moe.gov.eg

وكشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق فى الأسباب التى أدت إلى تعطل إجراءات امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" والوقوف على المشكلات والمتسبب فيها، مع مجازات المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات القانونية وعرض نتائج التحقيق، يوم الاثنين الموافق 16 يناير.

وأضافت المصادر لـ"دوت الخليج" أن الوزير أيضا وجه بالتنبيه على كافة القائمين على الامتحانات باتخاذ كافة السبل فى مصلحة الطلاب ورفع أى معاناة عنهم، وتكليف الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى بمتابعة التحقيقات.

وانطلقت، اليوم السبت، امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج"، إلكترونيا، بنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى.