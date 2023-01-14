Dmc تعلن اسم الفائز بسؤال مسابقة احتفالات القناة بعيد ميلادها السادس

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جدة - نرمين السيد - وقالت القناة: موسى إبراهيم، فاز معانا بجائزة dmc لما جاوب صح على السؤال الثانى، تابعونا النهاردة عشان لسه هنسأل أسئلة تانية كتير وجوايز حلوة فى انتظاركم.
وأضافت: يلا شاركونا وجاوبوا على الأسئلة من خلال الاتصال على: 09000345 من أى خط أرضى أو من أى موبايل على 2345.. تابعونا النهاردة عشان لسه هنسأل أسئلة كتير وجوايز حلوة فى انتظاركم.
وتتواصل احتفالات dmc، بمرور 6 سنوات على إطلاق القناة، حيث يأتى الاحتفال السنوى هذا العام، بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوى، بسبب كورونا، إذ أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.
ويشارك عدد من الفنانين فى الاحتفال بعيد ميلاد قناة dmc، من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع.
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