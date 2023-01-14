البابا تواضروس يصلى قداس عيد الختان فى القاهرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس عيد الختان المجيد فى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوى بالقاهرة.





وألقى قداسته عظة القداس متأملًا فى معانى العيد الذى يعد أحد الأعياد السيدية الصغرى. ويتمتع قداسة البابا بحالة صحية طيبة، مع استمراره فى فترة الراحة، لبضعة أيام أخرى، بناءً على نصيحة الأطباء.

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