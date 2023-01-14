رتبة «القمصية» للمنسق الإعلامى لإيبارشية شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر، اليوم السبت، قداس عيد الختان المجيد فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والقديس ونس بالخصوص، التابعة للإيبارشية.





وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة القس فيلوباتير زكى كاهن الكنيسة ذاتها، والمنسق الإعلامى للإيبارشية، قمصا. شارك فى صلوات القداس والرسامة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

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