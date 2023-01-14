رئيس الوزراء: الدولة تتحمل 60 مليار جنيه فارق تكلفة السولار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 06:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستنفذ مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه سنويا، موضحا أن الدولة المصرية ستدعم فرق سعر الفائدة الموجود بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه في السنة لخدمة رجال الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الفلاح - خلال الفترة المقبلة- وتشجيعه على توريد كميات أكبر من القمح، خلال الموسم القادم، مضيفا أن مجلس الوزراء سوف يقر حافزا إضافيا لتوريد القمح؛ يضاف إلى سعر الأردب، اعتبارا من الموسم القادم بأكثر من ألف جنيه.

كما أكد أن الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية المواطن، بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها الدولة، التي تتحمل بالفعل فرق تكلفة الخبز وتقدر بنحو 10 مليارات جنيه، دون تحميلها على المواطن.

ولفت إلى أن تكلفة لتر السولار على الدولة المصرية فعليا تبلغ 11 جنيها، لكنه في الأسواق بسعر 7.25 جنيه، أي ما يقدر بـ 4 جنيهات، فارق الدولة تتحملها بما يقدر بنحو 60 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل ما يفوق قدرة الدول المتقدمة في دعم مواطنيها.