الكشف عن مقبرة ملكية فى الوديان الغربية بالبر الغربى بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - نجحت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار، ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبريدج من الكشف عن مقبرة ملكية، لم تكن معروفة من قبل، وذلك أثناء أعمال الحفائر التى تجريها البعثة بالوادى "رقم C" بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربى بالأقصر.





صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أهمية هذا الكشف حيث إن الدلائل الأولية التى تم الكشف عنها داخل المقبرة حتى الآن تشير إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة "عصر الأسرة الـ 18"، وهو ما سوف يتم التأكد منه خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من أعمال التوثيق الأثرى للمقبرة.

ومن جانبه قال الدكتور فتحى ياسين، مدير عام آثار مصر العليا ورئيس البعثة من الجانب المصرى، إن البعثة مستمرة فى أعمال الحفائر والتوثيق الأثرى للمقبرة بالكامل، الأمر الذى سيساهم فى إزاحة الستار عن التخطيط المعمارى للمقبرة بشكل أوضح وكذلك عناصرها الفنية.

فيما أضاف الدكتور محسن كامل، مدير موقع الوديان الغربية، أن المقبرة المكتشفة فى حالة سيئة من الحفظ نتيجة السيول التى حدثت خلال العصور القديمة، والتى غمرت حجراتها برواسب كثيفة من الرمل والحجر الجيرى، مما أدى إلى طمس كثير من معالمها ونقوشها.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور بيرز لذرلاند، رئيس البعثة من الجانب الإنجليزى، أن المقبرة المكتشفة ربما تخص إحدى الزوجات الملكيات أو الأميرات خلال فترة حكم التحامسة والتى لم يتم الكشف عن عدد كبير منها حتى الآن.