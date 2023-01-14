رئيس الوزراء من سيناء: ميناء العريش أصبح واجهة بحرية مهمة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن محافظة شمال سيناء بها 5 جامعات سواء حكومية أو جامعات أهلية أو تكنولوجية أو جامعات خاصة؛ وهو ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالتعليم وبناء المواطن المصرى فى أرض سيناء الرقعة العزيزة لمصر.





وأضاف مدبولى - خلال مؤتمر صحفى من شمال سيناء - أنه تفقد المحكمة الابتدائية لشمال سيناء وأعمال إعادة تجهيزها لبدء تشغيلها خلال أيام، مشيدا بالتضحيات الغالية التى قدمتها الأسر المصرية؛ حيث إن الشقيق الأصغر لوزير العدل عمر مروان كان يعمل قاضيا فى هذه المحكمة، واستشهد فى عام 2015 إثر إحدى الهجمات الإرهابية، منوها بتفقد وزير العدل اليوم لإحدى قاعات المحكمة - التى أطلق عليها اسم الشهيد - حيث يعد ذلك رسالة قوية بأن مصر لا تنسى أبناءها الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن.

وتابع رئيس الوزراء إنه تفقد - بعد ذلك - مشروعات تنموية كبيرة جرت إقامته فى سيناء، كما تفقد ميناء العريش، مؤكدا أن هذا الميناء كان مجرد ميناء صغير لا تتجاوز مساحته 50 فدانا، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار رؤية شاملة لتنمية سيناء، جرى تطويره على أعلى مستوى، حيث تمت إضافة 540 فدانا بما يساوى 11 ضعفا لمساحته وإنشاء أرصفة تتجاوز 2.5 كيلو أطوال، تم الانتهاء بالفعل من حوالى نصفها، بكل خدماتها.

وشدد على أن ميناء العريش كان يستخدم فقط للصيد وتصدير الملح، واليوم أصبح واجهة بحرية مهمة جدا لتصدير كل المنتجات والصناعات الكبيرة التى تتم فى شمال سيناء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تعميق الغاطس للميناء من 7 أمتار إلى 13 مترا، بالإضافة إلى حجم الأرصفة والمناطق اللوجستية التى سيتم تنفيذها عليه؛ ستكون بالفعل نهضة حقيقية لمحافظة شمال سيناء ومدينة العريش، وستحقق العديد من فرص العمل لأهالى المحافظة.

وتابع رئيس الوزراء بأنه تفقد - أيضا - مستشفى العريش وكل أعمال التنمية التى تتم بها ومستوى الخدمات التى تقدم والمبانى الجديدة التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة القادمة؛ حتى يتم رفع مستوى الخدمة وتكون على نفس المستوى من كل مستشفيات الجمهورية.