مدبولى من قلب سيناء: الدولة بذلت جهدا كبيرا لنزع الإرهاب وتحقيق التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم السبت، أن الدولة المصرية، بكل أجهزتها، بذلت جهدا هائلا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل فى نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية.





وقال رئيس الوزراء - فى مؤتمر صحفى، خلال جولة تفقدية قام بها داخل محافظة شمال سيناء بدءا من رفح ومرورا بالشيخ زويد ونهاية بالعريش - "نقف الآن فى أمان، ونتحرك فى الطرق والميادين فى سيناء، بعد حجم هائل من التضحيات بذلتها الدولة المصرية"، مستذكرا تضحيات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، "على كل متر من الأمتار، التى نتحرك عليها اليوم فى طريقنا من أجل حركة التنمية التى نشهدها اليوم والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لشمال سيناء وتنمية سيناء تحدث على أرض الواقع".

وأضاف أن ما يحدث فى شمال سيناء يدعو إلى الفخر، لافتا إلى أنه خلال الزيارة رأى آثار الهجمات الإرهابية البغيض التى كانت تحدث سواء على منشآت حكومية أو على كمائن أمنية، وآثار إطلاق الرصاص على وجهات المبانى التى حدث فى ذلك الوقت.

ولفت إلى أنه قام بتفقد مدينة رفح الجديدة، حيث سيكون - مع اكتمالها - بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوى بكل الخدمات الحديثة، لافتا إلى أنه تم تفقد المرحلة الأولى من المشروع وبها 4500 وحدة وتم الانتهاء من 1400 وحدة بالفعل وجار إنهاء المرحلة الأولى.

وفى الشيخ زويد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تفقد مشروع محطة المحولات التى تخدم زويد من خلال تنفيذ القوات المسلحة والوزراة الكهرباء، كما تفقد عددا كبيرا من المشروعات فى العريش، بدءا من جامعة العريش التى تحتوى على 11 كلية وتستوعب 7 آلاف و300 طالب من أهالى شمال سيناء.