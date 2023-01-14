مدبولى: الدولة تدخلت لتطوير مشروع الإسكان التعاونى بسيناء

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى - خلال مؤتمر صحفى من قلب محافظة شمال سيناء - إن مشروع الإسكان التعاونى، الذى تدخلت الدولة وطورته، بعد أن كان مشروعا متهالكا للغاية ومهملا بدرجة كبيرة.
وأوضح أنه تفقد - أيضا - محطة الكهرباء الرئيسية فى المساعيد المسؤولة عن توليد الكهرباء للعريش وكل شمال سيناء بطاقة 350 ميجا، وهى فى طريقها الآن لرفعها كفاءتها إلى 700 ميجا.
وأشار إلى أنه تفقد محطة تحلية مياه البحر التى تعمل بطاقة 300 ألف متر مكعب فى اليوم، وإنه فور الانتهاء منها ستوفر الخدمة لمليون مواطن.
وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تعمل بطاقة 100 ألف متر مكعب، تكفى شمال سيناء وتخدم أيضا المشروعات المستقبلية والتنمية التى تخططها الدولة للمحافظة.
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