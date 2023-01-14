بعد سقوط السيستم.. «التعليم» تتيح منصة جديدة لامتحانات «أبناؤنا فى الخارج»

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم السبت، وفى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من «أبناؤنا فى الخارج» والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة، ونظرا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات، ما أسفر عن تعطلها.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضى.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على طمأنة الطلاب فى الخارج باتخاذ كل الإجراءات التى تضمن حقوقهم فى أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وخلال الساعات القليلة القادمة، ستتيح الوزارة الروابط الإلكترونية الجديدة لكل مرحلة تعليمية.

وانطلقت امتحانات «أبناؤنا فى الخارج» اليوم السبت، إلكترونيا من الصف الرابع الابتدائى للثانى الثانوى، لكن الطلاب واجهوا أزمة فى تعطل النظام الإلكترونى للامتحانات.