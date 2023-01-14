جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و414 شاحنة، و368 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و343 شاحنة، و32 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين "دليلة" و"الحرية"، وغادرت السفينتان "الحرية 1" و"بوسيدن إكسبريس".
كما تداول 2170 طن بضائع عامة ومتنوعة، و208 شاحنات بميناء نويبع، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث "سينا" و"بريدج" و"ايلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1135 راكبا بموانئها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.