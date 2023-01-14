تحقيق عاجل فى «التعليم» بسبب تعطل منصة امتحان «أبناؤنا فى الخارج»

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بتشكيل لجنة فورية للتحقيق فى الأسباب التى أدت إلى تعطل إجراءات امتحانات «أبناؤنا فى الخارج» والوقوف على المشكلات والمتسبب فيها.





وأضافت المصادر لـ"دوت الخليج"، أن ذلك يأتى بالإضافة إلى مجازات المسؤولين عن هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات القانونية وعرض نتائج التحقيق، يوم الاثنين الموافق 16 يناير.

وتابعت المصادر أن الوزير أيضا وجه بالتنبيه على كل القائمين على الامتحانات باتخاذ كل السبل فى مصلحة الطلاب ورفع أى معاناة عنهم، وتكليف الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى بمتابعة التحقيقات.

وانطلقت، اليوم السبت، امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج"، إلكترونيا، بنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، لكن الطلاب فى العديد من البلدان واجهوا أزمة تعطل منصة الامتحان الإلكترونى نظرا للضغط الشديد عليها، الأمر الذى لم يمكنهم من أداء امتحانات اليوم.

وبناء على ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة منصة جديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، والتى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضى.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب فى الخارج بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوقهم فى أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وخلال الساعات القليلة القادمة، ستتيح الوزارة الروابط الإلكترونية الجديدة لكل مرحلة تعليمية.