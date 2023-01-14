عاجل- السيسى يتابع الموقف التنفيذى لتنمية سيناء

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، بما فى ذلك مشروعات استصلاح الأراضى، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية فى وسط وشمال سيناء، وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصرًا أساسيًا لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكنة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى لاستصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء، ومخصصات مياه الرى فى هذا الصدد، بالإضافة إلى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التى تم إنتاجها فى هذا الخصوص.
كما تم عرض الموقف التنفيذى للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية فى سيناء، فضلا عن موقف المناطق الصناعية والحرفية فى كل من العريش ورفح الجديدة، وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد، وكذلك سير العمل فى تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحى وطرق ومحاور.
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