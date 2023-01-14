وأكد السفير المصرى على اهتمام مصر بدعم كل الجهود التى من شأنها تحقيق الاستقرار فى السودان، مشيراً إلى الارتباط الكبير بين مصالح الدولتين وأمنهما القومى، وتطرق إلى الاتصال الهاتفى بين السيد الوزير سامح شكرى وزير الخارجية والسيد الوزير على الصادق وزير الخارجية السودانى وما تضمنه من تأكيد على دعم مصر للسودان واهتمام بمتابعة أعمال اللجان المشتركة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.
من جانبه، أثنى عضو مجلس السيادة على دور مصر الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار فى السودان، لافتاً إلى العلاقات الأزلية والتاريخية التى تربط البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بالخرطوم يؤكد على دعم مصر لجهود الاستقرار فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.