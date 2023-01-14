سفير مصر بالخرطوم يؤكد على دعم مصر لجهود الاستقرار فى السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم الدكتور الهادى إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالى بجمهورية السودان الشقيق رئيس الجبهة الثورية، حيث تناول اللقاء التطورات ذات الصلة بالعملية السياسية فى السودان فى أعقاب التوقيع على الاتفاق الإطارى فى 5 ديسمبر الماضى، وتدشين المرحلة النهائية فى 8 يناير 2023.





وأكد السفير المصرى على اهتمام مصر بدعم كل الجهود التى من شأنها تحقيق الاستقرار فى السودان، مشيراً إلى الارتباط الكبير بين مصالح الدولتين وأمنهما القومى، وتطرق إلى الاتصال الهاتفى بين السيد الوزير سامح شكرى وزير الخارجية والسيد الوزير على الصادق وزير الخارجية السودانى وما تضمنه من تأكيد على دعم مصر للسودان واهتمام بمتابعة أعمال اللجان المشتركة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

من جانبه، أثنى عضو مجلس السيادة على دور مصر الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار فى السودان، لافتاً إلى العلاقات الأزلية والتاريخية التى تربط البلدين.