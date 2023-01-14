جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد الشناوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، مع رئيسة المجر "كتالين نوفاك"، وذلك على هامش حفل الاستقبال الذى أقامته الرئيسة المجرية للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين فى المجر بمناسبة العام الميلادى الجديد.





ومن جانبه، نقل السفير الشناوى لرئيسة المجر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بمناسبة العام الميلادى الجديد. وطلبت رئيسة المجر من السفير الشناوى نقل تهنئتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة نجاح مصر فى رئاسة وإدارة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذى عقد بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022، وخاصة فى ظل النتائج الإيجابية التى خلص إليها المؤتمر والمشهود بها من جانب الجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بودابست يلتقى رئيسة المجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.