مصطفى مدبولي: الدولة ستطرح مبادرة بـ150 مليار جنيه سنويًا لدعم فرق سعر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستطرح مبادرة بـ150 مليار جنيه سنويًا، لدعم فرق سعر الفائدة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بذلت جهدًا هائلًا لتطهير سيناء من الإرهاب، بالتزامن مع العمل على التنمية، موكدًا أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.

وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية في شمال سيناء: تضحيات كبيرة تم تقديمها لتحقيق الأمن في شمال سيناء وتحقيق التنمية، وهناك آلاف من الشهداء من ضحوا للوصول إلى هذه الصورة الحالية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت؛ ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، وكذا محطة محولات كهرباء بحي المساعيد.

وخلال تفقده أرجاء مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أوضح أن المشروع يستهدف تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى محطة العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية بدون استهلاك وقود إضافي، وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بمختلف قطاعاتها، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء.