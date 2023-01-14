رئيس الوزراء: وزير العدل فقد شقيقه الأصغر في مواجهة الإرهاب بسيناء عام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم في محافظة شمال سيناء لأعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بمدينة العريش، إنه لولا تضحيات الشهداء ما وصلنا إلى تلك المرحلة من التنمية.

وزير العدل فقد شقيقه الأصغر في مواجه الإرهاب

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، أن وزير العدل فقد شقيقه المستشار محمد مروان، الذي كان يرأس محكمة الجنح بالعريش، واستشهد عام 2015، وتم إطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شمال سيناء وحدها أصبحت بها 5 جامعات، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

وكان أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، في وقت سابق، قرارًا بانتظام العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابة العامة، وعودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر المحكمة بمدينة العريش، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية.