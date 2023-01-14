السيسي يُكلف باستمرار صندوق ”تحيا مصر” في تعزيز أنشطته وبرامجه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 04:31 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية

وقد عرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق "تحيا مصر"، والدور الحيوي والآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.

وقد تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ ٢٢ مليار جنيه، بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي ٧ مليارات جنيه، ومجال الرعاية الصحية بحوالي ١١،٥ مليار جنيه كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والأجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي مليار ٣٠٠ مليون جنيه، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه، والتعليم بحوالي ٥٣١ مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي ٢٠٠ مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه، فضلاً عن التدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي مليار جنيه.

وقد وجه الرئيس باستمرار صندوق "تحيا مصر" في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك استنهاضًا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق آخر، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية، وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظًا على أمن المواطنين.