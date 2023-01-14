رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاونى بالعريش

جدة - نرمين السيد - وخلال تجوله فى أرجاء المشروع، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عمارات الإسكان التعاونى فى المساعيد بالعريش تضم 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالى 2337 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية كلفة مالية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن عمليات الترميم شملت 50 عمارة من الإسكان التعاونى؛ حيث تم تنفيذ أعمال الترميم لـ 1165 وحدة سكنية شاملة تدعيم للعناصر الخرسانية المتهالكة وأعمال مبانى وتشطيبات داخلية وخارجية للواجهات، كما شملت أعمال الترميم إزالة مواسير الصرف القديمة، واستبدالها بمواسير جديدة.

وأشار إلى أن أعمال الترميم تم تنفيذها على 5 مراحل، بينما تضمنت أعمال الإزالة وإعادة الإنشاء 26 عمارة في المرحلة السادسة، و19 عمارة فى المرحلة السابعة، فيما تضم المرحلة الثامنة أعمال إزالة وإعادة الإنشاء فى المرحلة الثامنة والأخيرة 10 عمارات بعدد 200 وحدة سكنية؛ حيث تتكون العمارات فى مراحل الإزالة وإعادة الإنشاء من 5 طوابق لكل عمارة، وكل طابق يحتوى على 4 وحدات سكنية.