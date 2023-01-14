الرئيس يوجه باستمرار صندوق «تحيا مصر» فى تقديم مساهماته

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار صندوق "تحيا مصر" فى تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه، فى إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، استنهاضاً لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وفى إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته فى دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية".

وعرض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، فى هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق "تحيا مصر"، والدور الحيوى والآخذ فى التطور الذى يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه فى العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.

وقد تجاوز إجمالى المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ 22 مليار جنيه، بما فى ذلك مجال التطوير العمرانى والإسكان البديل بحوالى 7 مليارات جنيه، ومجال الرعاية الصحية بحوالى 11.5 مليار جنيه كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والأجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالى مليار و300 مليون جنيه، والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل بحوالى 400 مليون جنيه، والتعليم بحوالى 531 مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالى 200 مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بحوالى 400 مليون جنيه، فضلاً عن التدخل فى حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالى مليار جنيه.