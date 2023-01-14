الفريق أسامة عسكر يتفقد عناصر القوات المسلحة وعددا من المشروعات التنموية بنطاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 03:29 مساءً - تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها بشمال سيناء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء.

والتقى عسكر بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات، وأشاد بمعدلات الأداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء.. مشيراً إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يداً بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن .

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري، واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة، أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء، وشاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء.

وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية، وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الأمن، تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش واطمأن على عودة كافة مظاهر الحياة لطبيعتها في ظل المناخ الآمن الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء .

وعلى هامش الزيارة التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمحافظ شمال سيناء ومدير الأمن لاستمرار تنسيق الجهود بما يخدم طموح أبناء شمال سيناء في الحياة الكريمة .

كما التقى بعناصر قطاع تأمين شمال سيناء، وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة، وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن، ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي لرجال الجيش الثانى الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن .