مدبولى يتفقد سير العملية التعليمية بجامعة العريش (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام الدراسة، وعودة الحياة إلى طبيعتها على عكس ما كانت فى السابق، لافتا إلى أن جامعة العريش أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2016 بعد فصلها عن الجامعة الأم "جامعة قناة السويس"، وذلك تماشيا مع خطة الدولة فى التنمية الشاملة لشمال سيناء، مؤكدا أن قرار إنشائها يعد من أهم القرارات الاستراتيجية لخدمة المجتمع السيناوى، كما تعد بمثابة رسالة للداخل والخارج على تمتع سيناء بالأمن والأمان والاستقرار.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إن عدد طلاب الجامعة يبلغ حاليا 7292 طالبا وطالبة وتضم 11 كلية وهى كليات: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، والطب البيطرى، والطب البشرى، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية، إلى جانب مجمع للمدرجات، بالإضافة إلى المعامل المركزية لكلية الطب، فضلا عن وجود مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالى سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية فى المدينة بأسعار مناسبة.

كما أوضح رئيس الجامعة أن العام المقبل سيشهد تخريج أول دفعة من كلية الطب البيطرى، مشيرا إلى أن كلية الطب البشرى بدأت الدراسة هذا العام، ويلتحق بها حاليا 150 طالبا؛ ونستهدف توفير كوادر طبية عالية المستوى للمحافظة.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور حسن الدمرداش إلى أن الاستثمارات التى يتم تنفيذها بالجامعة تقدر بـ 1.3 مليار جنيه، كما تقوم الجامعة بدور تنموى كبير، من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية، وكان آخرها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة وقعت عددا من البروتوكولات مع عدد من الجهات البحثية والوزارات المختلفة، لتفعيل هذا الدور المجتمعى وخدمة أهالى سيناء، وتقديم خطط العمل، ومختلف المجهودات التى تقوم بها كليات الجامعة لتعزيز قيمة البحث العلمى وكيفية الاستفادة منه فى خطط تنمية سيناء، والاستفادة من الجامعة كبيت للخبرة فى شمال سيناء.

وتجول رئيس الوزراء فى كليتى الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، حيث أجرى الدكتور مصطفى مدبولى حوارا وديا مع طلاب الجامعة الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بانتظام عملية الدراسة داخل الجامعة، مؤكدين عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى مدينتهم بعد توقف الحركة والدراسة بسبب العمليات الإرهابية فى الفترات السابقة.

كما أشاد مدبولى بما أنتجته طالبات كلية الاقتصاد المنزلى من العديد من المنتجات المتميزة.