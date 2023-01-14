أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان

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وقام اللواء أح أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتوقيع البروتوكول الذى يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والتعليمية، وخصوصا فى الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومى، من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة حلوان، وكذا تبادل الزيارات والاستعانة بذوى الخبرة من الجانبين فى مجالات البحث العلمى والمعرفة.
كما يتضمن البروتوكول استضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة حلوان، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين.
حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولى جامعة حلوان.
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