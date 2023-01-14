قبل عودة العمل بها.. مدبولى يتفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية

جدة - نرمين السيد - وخلال تجوله بأروقة محكمة شمال سيناء الابتدائية، استمع رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، حول قرار عودة انتظام العمل فى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، الذى يأتى تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهذا الشأن، فى إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة، وفى ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل بمختلف قطاعات الدولة فى المحافظة، وتيسيرا على المواطنين.

وأشار وزير العدل إلى أن قرار عودة العمل يسرى على المحكمة والنيابة العامة، بالإضافة إلى عودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية، كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين بمقر المحكمة، لافتا إلى بدء تنفيذ ذلك اعتباراً من 28 يناير الجارى.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية، التى تم تنفيذها، فأوضح المستشار عمر مروان أن التطوير جاء فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى مؤسسات الدولة، وخصوصا وزارة العدل، من خلال تيسير إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.

ونوّه الوزير إلى أن جموع القضاة أكدوا عزمهم على استكمال أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة، جنبا لجنب مع أشقائهم فى القوات المسلحة والشرطة، ووفاءً لشهداء الوطن، فى ظل استقرار الأوضاع الأمنية.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولى بالتعبير عن امتنانه وتقديره، لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية وقضاة مصر، وغيرهم من الشهداء، والتى تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء؛ لاقتلاع جذور الإرهاب من أراضينا الطاهرة.