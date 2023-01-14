رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوى الثالث للاستدامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 02:29 مساءً - شارك الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى فعاليات الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوى الثالث للاستدامة والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور السادة وزراء التضامن والمالية و الزراعة والهجرة وذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يناير الجارى تحت عنوان " عن شراكات الأعمال نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة ".

وأوضح أبو سنه ان المؤتمر يستهدف ابراز دور الاستدامة قى تعزيز تنافسية المؤسسات الأقتصادية ورفع الانتاجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية للشراكات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والأقتصادية، كما يناقش المؤتمر دور المجتمع المدنى فى مواجهة التأثير السلبى لتغير المناخ الاجتماعى والاقتصادى على الفئات الضعيفة وكذلك دور التمويل فى مختلف جوانب التحول الأخضر.

وعلى هامش مشاركته بالمؤتمر قام الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى بزياره لفرع جهاز شئون البيئه فى محافظه الاقصر والاجتماع بالعاملين بالفرع والاطلاع على خطة العمل به ، كما قام الرئيس التنفيذى بزيارة إلى محمية الدبابية وذلك بهدف دراسة سبل تطوير محمية الدبابية و إزالة كافة العقبات لوضعها علي خريطة السياحة البيئية بمحافظة الاقصر حيث رافقه أثناء الزيارة الدكتور إكرامي الاباصيري مدير عام محميات المنطقة الجنوبية و البيولوجيى محمد عبد الغني مدير محمية الدبابية، وقد وجه الدكتور علي ابوسنة العاملين بالمحمية لوضع دراسة مناسبة للمشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بالمحمية بما يتلائم مع المقومات الطبيعية الموجودة و الحفاظ عليها .

وأوضح الرئيس التنفيذى أن منطقة الدبابية تقع فى التتابع الرسوبى للجبل الشرقى والمطل على قرية الدبابية بمركز إسنا- محافظة الأقصر وهى ذات أهمية عالمية لكونها تمثل قطاع جيولوجي عيارى دولي

. (GSSP) Global Stratotype Section and point

ويقدر بنحو ( 50 الى 55 مليون سنة) وهى تلك الفترة التى ظلت أحداثها الجيولوجية مجالاً للبحث من علماء الحفريات والطبقات نظرا لأهميتها فى إحداث تغيرات جيولوجية وحياتية ومناخية دولية بالكرة الأرضية وكذلك عدم توافر تتابع طبقى كامل على وجه الكرة الأرضية ممثلا لهذه الأحداث تمثيلا كاملاً.

جديرا بالذكر أنه قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 109 لسنة 2009 باعتبار منطقة الدبابية محمية الطبيعية وذلك بسبب وجود تتابع طبقي صخري نموذجي ومقياس زمني دولي يحوي أكمل الطبقات الصخرية التي ميزت الفترة الانتقالية بين عهدي الباليوسين والايوسين ( حقبة الحياة الحديثة ) وهي الفترة التي حدثت بها تغيرات جيولوجية وحياتية ومناخية دولية علي الكرة الأرضية، كما أن هذا القطاع النموذجى يؤدى الى تحديد عمر الأرض بدقة من خلال تحديد أعمار التتابعات الرسوبية البحرية المتوافقة وتحديد الظروف التى وائمت ترسيب تلك التتابعات والأحياء المميزة لها وأعمارها والتى تعد مقياس لكل عصر من العصور القديمة.