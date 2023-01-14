التعليم العالي: نجاح الجامعات المصرية في محو أمية 948 ألف مواطن خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 02:29 مساءً - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، ساهمت في مواجهة مشكلة الأمية، مثمنًا نجاح الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصري وبلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يُنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية تبنت خطة استراتيجية واضحة للمُشاركة في محو أمية غير المُتعلمين، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدل الإنجاز من (546 متحررًا من الأمية) عام 2014، إلى (146231 متحررًا من الأمية) عام 2022، موضحًا أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال على إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

وأشاد د. أيمن عاشور باهتمام الجامعات في تقديم الدعم لهذا الملف القومي، وموضحًا أن سيتم التحول تدريجيًا إلى دمج محو الأمية الرقمية والثقافية في مجال تعليم الكبار، وفقًا لاستراتيجية الدولة نحو الرقمنة وبناء "الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف محو الأمية باعتباره من أولويات الدولة.

ومن جانبه، أكد د. مصطفى رفعت القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس تتابع باستمرار مشاركة طلاب الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، حيث تم تشكيل لجنة مُتخصصة من قِبل المجلس برئاسة د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وعضوية عدد من نواب رؤساء الجامعات وبعض الخبراء المُتخصصين في مجال تعليم الكبار والتعليم المُستمر، من أجل تحفيز طلاب الجامعات على المشاركة الفاعلة في المشروع القومي لمحو الأمية، وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم، وذلك بالتعاون مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسب مشاركة الطلاب في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، ومن ثم مُضاعفة أعداد المُتحررين من الأمية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات المصرية نجحت بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في تحقيق إنجازات كبيرة في مواجهة مشكلة الأمية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، وشملت هذه الانجازات نجاح جامعة الأزهر في محو أمية (93336) مواطنًا، تلتها جامعة بني سويف بمحو أمية (86156) مواطنًا، تلتها جامعة طنطا (81599)، ثم جامعة سوهاج (77798)، ثم جامعة جنوب الوادي (76411)، ثم جامعة الزقازيق (72552)، ثم جامعة المنصورة (72366)، ثم جامعة المنيا (70092)، ثم جامعة عين شمس (57246)، تلتها جامعة المنوفية (46869)، ثم جامعة أسيوط (39273)، ثم جامعة دمنهور (32176)، ثم جامعة كفر الشيخ (26541)، ثم جامعة دمياط (18694)، ثم جامعة حلوان (14217)، ثم جامعة أسوان (13999)، تلتها جامعة الإسكندرية (11486)، ثم جامعة مدينة السادات (10710)، ثم جامعة الفيوم (10080)، ثم جامعة بنها (8378) مواطنًا.

كما أن بعض الجامعات الأخرى حققت نتائج مُتميزة، ومنها جامعات (القاهرة، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، قناة السويس، العريش، مطروح، الأقصر).