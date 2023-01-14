وزيرة البيئة تتوجه إلى دولة الأمارات العربية الشقيقة للمشاركة في قمة أسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 02:29 مساءً - وزيره البيئه المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تؤكد:

من cop27 إلى cop28 ضرورة ضمان استمرار رفع الطموح المناخى فى مؤتمر المناخ القادم ومابعده

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة أبو ظبى بدولة الأمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة ٢٠٢٣ والذي ينعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٩ من يناير الجارى، حيث ستعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها فى اسبوع أبوظبى للاستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية هذه القمة التى تركز على كيفية توسيع نطاق دور التقنيات المبتكرة والنوعية ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة، وكذلك كيفية تشكيل هياكل داعمة تسهم فى تحفيز العمل المناخى بالإضافة إلى مناقشة سبل توفير امدادات مستمرة للطاقة بالتوازى مع جهود تحقيق الحياد المناخى.

هذا وستشارك وزيرة البيئة المصرية في الحدث رفيع المستوى خلال القمة وهو "الطريق إلى COP 28: الطموح والشمولية والمساواة " الذى يقام فى منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي 2023 لمناقشة كيفية إدارة قضية تغير المناخ فى العديد من المجتمعات حول العالم ،لأنها أصبحت بالفعل حقيقة يجب إدارتها ، وليس تهديدًا بعيدًا. ومع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بمعدل ينذر بالخطر ، تتزايد المخاطر، كيف يمكن لمؤتمر المناخ COP28 تقديم عمل حقيقي ، وتمكين انتقال أكثر عدلاً وإنصافًا للطاقة ، وسد الفجوات بين الالتزامات والطموحات.

وتكمن أهمية هذه القمة فى أعطاء الفرصة لبناء حوار مستمر بين الأطراف المعنية وترجمة التعهدات إلى حلول عملية ، حيث ستشهد قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة ٢٠٢٣ اقامة سلسة من الفاعليات التى ستقام على مدار أسبوع من خلال اشراك جميع فئات المجتمع حيث سيتم انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا" وكذلك منتدى الطاقة العالمى للمجلس الأطلسى، كما سيتم اقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة واقامة الملتقى السنوى لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة و منتدى شباب من أجل الاستدامة ومبادرة أبتكر العالمية والتى اطلقها ملتقى أبوظبى للتمويل المستدام.