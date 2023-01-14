أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج كوادر أمنية إفريقية

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الشرطة احتفالاً بمناسبة تخريج عدد من الكوادر الأمنية الإفريقية بدورة "حماية المدنيين فى مناطق الصراع"، بمشاركة 35 متدربا من الكوادر الأمنية من 14 دولة إفريقية.





وجاءت الدورة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، حيث عقدت خلال الفترة من 7/12/2022م حتى 12/1/2023م، واستهدفت تدريب عدد من الكوادر الأمنية الإفريقية على مهام حماية المدنيين فى الدول المضيفة لعمليات حفظ السلام، وخصوصا الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال.

ونقل لهم مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمة ألقاها تحيات محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أكد السفير الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة، والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.