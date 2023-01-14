المفتى: تجربة سنغافورة فى مواجهة الجماعات الإرهابية جديرة بأن تدرَّس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله وفدًا سنغافوريًّا رفيع المستوى برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والمسؤول عن شؤون المسلمين ماساجوس ذو الكفل، وبحضور سفير سنغافورة لدى القاهرة والرئيس التنفيذى لمجلس سنغافورة الإسلامى وغيرهم، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء وسنغافورة.

وأضاف أن تجربة سنغافورة فى مواجهة الجماعات الإرهابية جديرة بأن تدرَّس للكثير من الدول، مشيرًا إلى أنه عند دراسة وتحليل أعداد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى من الدول غير الإسلامية وجدنا أن عدد المنضمين من سنغافورة قليل جدًّا، وهو ما يعنى أن سنغافورة قد نجحت جهودها فى مواجهة التطرف والإرهاب وهو نموذج يجب أن يتحذى به.

وأكد المفتى أن الإسلام يدعو إلى الانفتاح على الجميع والاندماج الإيجابى والفعال للمسلمين فى المجتمعات غير المسلمة التى يعيشون فيها، ولا يوجد أبدًا ما يمنع من تحقيق هذا الأمر.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أدركت ذلك عندما وجدت من خلال دراساتها أن هناك ضعفًا لدى أئمة المساجد فى البلاد غير المسلمة فى مساعد المسلمين على الاندماج فى مجتمعهم؛ لذا عقدت الدار من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم مؤتمرًا دوليًّا عام 2016 تحت عنوان: "التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأمة المساجد فى الخارج"، وكان من توصياته عقد برامج تدريبية لتأهيل أئمة هذه المساجد على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والإسلاموفوبيا وتحقيق الاندماج الإيجابى للمسلمين فى مجتمعاتهم، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم خلال السنوات الماضية تخريج دفعتين من أئمة مساجد بريطانيا، وكذلك أئمة دول روسيا الاتحادية، ودول إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ومؤخرًا جرى تدريب علماء ومفتين من ماليزيا، وجزر القمر وأئمة الهند.

وأكد المفتى أهمية التعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية والإفتائية على مستوى العالم للوصول إلى الاستفادة القصوى والمُثلى لتبادل الخبرات ومواجهة التطرف وتحديات العصر، ولذلك أنشأت دار الإفتاء عام 2015 الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والتي تضم حتى الآن أكثر من 80 دولة لتكون مظلة عالمية تجمع كل المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم للتعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المهمة والمعاصرة.

وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كل أشكال الدعم العلمى والشرعى للمسلمين فى سنغافورة، وكذلك تدريب خريجى الكليات الشرعية من سنغافورة على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتد إلى 3 سنوات.

وتحدث المفتى خلال اللقاء عن أهمية الاستفادة من التحول الرقمى والتكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات الإفتائية للعالم أجمع، مضيفًا أن الدار أطلقت خلال مؤتمرها العالمى السابع للإفتاء الذى عُقد فى أكتوبر الماضى النسخةَ الكاملة لتطبيق "فتوى برو" باللغتين الإنجليزية والفرنسية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، وقد أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة، خاصة فى الغرب، الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى ليكون بمثابةِ المفتى المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط.

وأوضح فضيلة المفتى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم اعتماد لغات جديدة للتطبيق مثل الأوردو والسواحيلى والبشتو... ولغات أوروبية أخرى.

من جانبه، أشاد وزير التنمية الاجتماعية والمسؤول عن شؤون المسلمين فى سنغافورة ماساجوس ذو الكفل بجهود دار الإفتاء المصرية والمفتى فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، والتطور الرقمى الهائل فى منظومة العمل والخدمات الإفتائية التى تقدمها الدار، والاشتباك والتفاعل مع القضايا المعاصرة التى تشغل الناس.

وأضاف أن فترة جائحة كورونا أكدت لنا أنه لا بد من التعاون بين المؤسسات والقادة الدينيين بتنوعهم، وهو ما تم تطبيقه فى سنغافورة وأسهمت فيه القيادات الدينية الإسلامية هناك بشكل جيد وفعال.

وأشار إلى أن سنغافورة أطلقت هذا العام برنامجًا تدريبيًّا تحت إشراف الحكومة بالتعاون مع المجلس الإسلامى السنغافورى يمكن لأى مجتمع مسلم يعيش فى دولة غير مسلمة أن يتقدم له، وسيعقد 4 مرات فى العام لنقل تجربة سنغافورة إليهم فى العيش المشترك والاندماج الإيجابى للمسلمين فى مجتمعاتهم غير المسلمة.

وأكد الوزير السنغافورى ثقة بلاده الكبيرة بعلماء الأزهر ودار الإفتاء المصرية، مشيدًا بالمنهج الوسطى الذى يتلقَّاه الطلبة السنغافوريون عند دراستهم فى مصر، مبديًا تطلعه لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية والتنسيق لإرسال عدد من المفتين من سنغافورة للتدريب على مهارات الإفتاء والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن.