لاعبو المؤسسة الرياضية العسكرية يحصدون الذهب بكأس العالم لسيف المبارزة

جدة - نرمين السيد - حقق اللاعب المتميز محمد السيد سامى لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لسلاح سيف المبارزة "فردى" التى نظمت فعالياتها بدولة إيطاليا وتنافس خلالها 246 لاعبا يمثلون 36 دولة.





جاء ذلك استمرارا للنجاحات التى يحققها لاعبو المؤسسة الرياضية العسكرية بمختلف الألعاب الرياضية، وفى إطار الاهتمام والرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يتمكنوا من رفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها. جدير بالذكر أن اللاعب محمد السيد توج بالميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط فى وهران مما أسهم فى حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما حقق اللاعب محمد السيد إنجازا آخر مع أبناء المؤسسة الرياضية العسكرية محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد المشاركين ضمن قوام المنتخب المصرى المشارك بالبطولة ذاتها. وبحصولهم على الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة "فرق" بعد الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب المجرى بالمسابقة التى شارك بها 27 فريق يمثلون 27 دولة، وبذلك التتويج أصبح المنتخب المصرى فى إنجاز تاريخى متصدر التصنيف العالمى للفرق فى رياضة سيف المبارزة. هذا وتتقدم القوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكافة المحافل التى يشاركون بها.

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