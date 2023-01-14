إدارة الحرب الكميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم 

جدة - نرمين السيد - وقع اللواء أح عبدالحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكميائية، والأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بروتوكول تعاون؛ بهدف تحقيق الاستفادة المتبادلة من الكوادر العلمية والفنية ومنظومات التحاليل المعملية والبحثية لكلا الجانبين بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتعظيم الإستفادة من الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.





يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات العلمية. حضر مراسم توقيع البرو توكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولى جامعة الفيوم.

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