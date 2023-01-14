هشام آمنة:استمرار مبادرة ”سند الخير” التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 01:31 مساءً - استكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية في مواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للتلاعب بها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة خاصة للمواطنين بالقري الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل...

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية استمرار مبادرة "سند الخير" التي اطلقتها الوزارة العام الماضي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات وتوفير السلع التى يحتاجها المواطنون بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية ، موجهاً بتكثيف تواجد عربات المبادرة في المناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً ، و قال أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

وفي هذا السياق... تلقى اللواء هشام آمنة ، تقريراً عن متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى مارس الماضي وحتى نهاية الاسبوع الحالى ، وهو الاسبوع رقم 39 من المبادرة ، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بأكثر من 170مليون جنيه ، وتمكنت من توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والوصول الى المواطنين في الأحياء الشعبية والقرى ، و مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن البسيط فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن الإقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من خلال المبادرة في اسبوعها التاسع والثلاثون ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه الى ما يقرب 5 ملايين جنيه ، و عرضت سيارات المبادرة و التى تعتبر منافذ بيع متنقلة ، 37 نوعاً من السلع للمواطنين تتضمن( لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت.......)، لافتاً إلي أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم و المواد التموينية (البقالة) خلال هذا الاسبوع.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة شملت 12 محافظة فى أسبوعها التاسع والثلاثون وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –الغربية -أسوان- الدقهلية- الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ) ، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 69 سيارة موزعة على المحافظات ، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية إلى 40 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و6 سيارات بمحافظة كفر الشيخ، و5 سيارات فى كل من محافظتي أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات فى كل من محافظتي المنيا وقنا، و3 سيارات فى محافظة أسوان، وسيارة واحدة فى كل من محافظتي الأقصر والغربية ، موضحاً أنه يتم التنسيق مع السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات للتعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها ، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً ، موجهاً بتكثيف واستمرار مبادرة "سند الخير" إضافة الى المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية الفترة المقبلة استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك ، مع الإلتزام بوجود عروض حقيقية وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة ، مشيراً الى أن المبادرة حققت خلال النصف الاول من شهر رمضان بالعام الماضي مبيعات تجاوزت 18 مليون جنيه .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي ، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً الى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.