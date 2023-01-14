رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء الشيخ زويد

جدة - نرمين السيد - عقب تفقده مدينة رفح الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولون المرافقون، إلى مدينة الشيخ زويد، لتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد.





وخلال تفقده للمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول مشروعات قطاع الكهرباء فى محافظة شمال سيناء، حيث أشار الوزير إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء فى سيناء، للقضاء على مشكلة تذبذب التيار الكهربائى التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، سعيا لأن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة بشمال سيناء 700 ميجاوات، من خلال إنشاء عدد من المحطات بمدن المحافظة. وقال وزير الكهرباء إنه خلال السنوات الماضية كان هناك محطات كهرباء بقدرة 70 ميجاوات بالمحطة البخارية بالعريش، وفى إطار المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها المحافظة حاليا ضمن استراتيجية تنمية سيناء أصبح هناك مشروع عملاق فى قطاع الكهرباء بالمحافظة، من خلال إنشاء وحدتين غازيتين بالمحطة البخارية، بخلاف محطتين بالعريش بطاقة 175 ميجاوات لكل منهما ومحطتين أخريين بطاقة 40 ميجاوات لكل منهما، ومحطة الشلاق بالشيخ زويد، والتى تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول؛ وهو ما يعنى إضافة حوالى 600 ميجاوات للكهرباء، لافتا فى هذا الصدد إلى أن محطة الشيخ زويد تستهدف تغذية مدينتى الشيخ زويد ورفح.

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