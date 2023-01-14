وفد من كلية الشرطة يزور جامعة المستقبل

جدة - نرمين السيد - تأتى الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين أكاديمية الشرطة والمؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية، وعلى هامش الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2023م.

كان فى استقبال الوفد رئيس جامعة المستقبل، وبدأت فعاليات الزيارة بإلقاء رئيس الجامعة، كلمة ترحيب أشاد خلالها بجهود رجال الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين، وتلى ذلك اضطلاع أحد ممثلى كلية الشرطة بإلقاء كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 فى مدينة الإسماعيلية، والتى سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها فى صفحاته المجيدة.

تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، كما تم استكمال الجولة التفقدية بالمنشآت وكليات الجامعة المختلفة.