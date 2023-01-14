مد فترة امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج لـ 8 مساء بتوقيت كل دولة

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، التى انطلقت اليوم السبت، حتى الساعة 8 مساء بتوقيت كل دولة، وذلك طوال أيام الامتحانات.





وأكدت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن مد الفترة الزمنية للدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات يأتى حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات فى الخارج ومراعاة لفروق التوقيت بين مختلف الدول.

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