وزيرة التضامن من مركز مجدى يعقوب: قدمنا الدعم والمساندة لـ19 مستشفى

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارة تفقدية لأعمال إنشاء مركز مؤسسة مجدى يعقوب العالمى لأمراض وأبحاث القلب الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.





واستقبل الوزيرة، السير مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، بحضور زينة توكل المدير التنفيذى للمؤسسة والدكتور محمد زكريا المدير الطبى لمركز أسوان للقلب، والدكتور عماد جمال نائب المدير الطبى لمركز أسوان للقلب، وعدد من مجلس أمناء المؤسسة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى مركز مجدى يعقوب العالمى لأمراض القلب بمدينة السادس من أكتوبر المرتقب افتتاحه بنهاية 2023، حيث أطلعت على التجهيزات الجارية به واستمعت إلى شرح مفصل حول نموذج الإنشاء وخطة البرنامج الوظيفى للعمل بالمركز، والذى تم بناؤه على مساحة 35 فدانًا بتوسعات مستقبلية، ويتكون المبنى من 4 طوابق و 4 ملاحق طبية، وسيضم المستشفى 300 سرير بما يؤهله لتوفير خدمات طبية لما يقرب من 12 ألف مريض كل عام.

ويعد الهدف الأساسى من بناء مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب بمحافظة الجيزة هو تقديم نموذج متميز على أفضل المستويات العالمية فى علاج القلب بشكل مجانى بالكامل؛ من أجل تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لمرضى القلب فى المنطقة بأكملها، على أمل إنقاذ وشفاء أكبر عدد ممكن من القلوب المريضة وعلاج أكبر عدد من الحالات المعقدة، إلى جانب تقديم التدريب وإجراء البحوث الرائدة التى ستفيد الأجيال القادمة.



والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى بمجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب، وفريق من شركات الإنشاءات المسؤولة عن أعمال إنشاء المركز الجديد، معربة عن سعادتها بإنشاء صرح عالمى فى قلب القاهرة الكبرى أسوة بمركز مجدى يعقوب العالمى بمدينة أسوان، والذى يتميز بنوع العمليات التى يقدمها، حيث يكتمل علاج الصمامات عن طريق القسطرة بالمركز بما يؤهله لتوفير أكثر من حل لعلاج أمراض الصمامات (الميترالى والأورطى والرئوى) خاصةً لذوى الحالات المعقدة وعالية الخطورة.

وأكدت القباج حرصها على التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، فى إطار الحرص على التعاون الوثيق بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، بما يساهم فى التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لا تقدم دعمًا نقديا فقط، وإنما تهتم بالصحة والتعليم للأبناء، من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على دعم الخدمات الطبية فى المؤسسات الطبية التى تساهم فى علاج الأطفال والأسر من غير القادرين، حيث قدمت دعما خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 19 مستشفى بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه مصرى من خلال بنك ناصر الاجتماعى وباب المزايا بموازنة التضامن الاجتماعى والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى.