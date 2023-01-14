أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مكافحة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الداخلية بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، التابع لمركز بحوث الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، الدورة التدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة"، خلال الفترة من 8 حتى 11 يناير 2023م، والتى ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتنسيق مع السفارة الإسبانية بالبلاد، للكوادر الأمنية العاملة بمجال مكافحة العنف ضد المرأة.





تضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور، من بينها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة، والإطار القانونى "المصرى - الإسبانى" للتصدى لتلك الجرائم فى إطار المعايير الدولية، وكذا إجراءات إنفاذ القانون والتحديات المتعلقة بها فى التعامل مع الضحايا والشهود فى جرائم العنف ضد المرأة والاتجار فى النساء والفتيات، فضلاً عن إبراز دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة ودعم ورعاية المرأة والذى استعرضته إحدى القيادات النسائية من الضابطات بقطاع حقوق الإنسان.

يعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة، واستكمالاً لجهودها فى هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور، يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات فى هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كل العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال.