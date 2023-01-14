الحكومة تنفى وقف بطاقات تموينية لمن لم يتلق رسالة المقررات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية التى لم يتلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجارى.

وشدد الوزارة على انتظام صرف المقررات التموينية لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية، وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف، حيث أن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول، دون التأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم.

وناشدت أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قاعدة البيانات، ضرورة التسجيل من خلال مكاتب التموين أو المنصات الإلكترونية (دعم مصر - مصر الرقمية)، لتسهيل التعامل فى الدعم المقدم لهم، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم، مع الاستفادة بالخدمات التكنولوجية التى تقدمها الوزارة.

وفى سياق متصل، تم البدء منذ الأول من يناير 2023، تعميم عملية إرسال الرسائل إلى أصحاب البطاقة التموينية، عقب صرف المقررات التموينية، على مستوى جميع المحافظات، والتى تتضمن تفاصيل صرف المقررات، وأنواع وكميات السلع التي حصل عليها المستفيد من تاجر التموين ضمن مقرراته التموينية.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).