حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 12:29 مساءً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 6 يناير إلى 13 يناير الجاري وهو كالآتي:

1) استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، السيد/ علاء عارف أحد أبناء الجالية المصرية في رومانيا والمدير الإقليمي ووكيل مبيعات شركة طيران "Tarum" الرومانية في مصر لبحث توسعات الشركة في مصر ونشاطها في الترويج لمصر كمقصد سياحي في شرق أوروبا، بجانب بحث سبل الاستفادة من خدمات الشركة وتوفير محفزات للمصريين بالخارج.

2) ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".. التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجالية المصرية في الأردن، حيث ثمنت الوزيرة دور الجالية المصرية هناك في دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل للشباب المصري والأردني على حد سواء، كما تناول اللقاء مختلف المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، ومن بينها جلب سيارة من الخارج وتوفير أراض ووحدات سكنية، والتنسيق لإطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وغيرها.

3) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا مع الأستاذ أحمد صبحي رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر، لمناقشة سبل جذب استثمارات جديدة من المصريين العاملين بالخارج، بجانب مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، وتعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة، ما يحقق استراتيجية التواصل الإيجابي مع المصريين العاملين بالخارج وتفعيل دورهم الوطني في الاستثمارات المحلية.

4) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة لبحث تفعيل نتائج زيارتها للملكة العربية السعودية بشأن أوضاع المصريين المقيمين في المملكة، حيث تناول اللقاء أبرز الجهود ضمن استراتيجية المملكة تجاه العمالة والتي تتيح فرصًا لاستقدام عمالة ماهرة، ما يوفر المزيد من فرص العمل، مع التركيز على جودة العمالة المهاجرة من أجل العمل، في ظل استراتيجية المملكة الجديدة لتوظيف العمالة الماهرة، والتي من شأنها أن تضاعف أعداد العمالة الأجنبية في المملكة لتخدم مشروعات الجيل الجديد الجاري التخطيط لها في المملكة العربية السعودية، بجانب تنسيق الجهود والتواصل المباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين.

5) في ضوء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النائبة سهام بشاي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وممثلي مؤسسة Together For Heritage المعنية بالتراث المصري، لبحث سبل التعاون في مجال تعزيز الهوية الوطنية لأبناء مصر بالخارج من خلال التوعية التاريخية والتراثية لهم، والتأكيد على الهدف الرئيسي للحكومة والبرلمان وهو تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل خدمة المواطن المصري سواء بالخارج أو بالداخل، بجانب سبل تعزيز الهوية وربط المصريين بالخارج بالوطن.

6) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعاليات الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة، الذي تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٢ يناير إلى ١٥ يناير الجاري، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، والزراعة، وعدد من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني. وقد أكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة عادت للحكومة المصرية ووضعت لنفسها أهدافا واستراتيجية عمل لتعمل من خلالها، ولكن التحدي الأكبر هو الوصول لكل مصري في العالم وهو ما نعمل عليه دائما لإيصال صوت المصريين بالخارج لوطنهم الأم وربطهم به في كافة أشكال التنمية المستدامة، فالمصري بالخارج في قلب عملية التنمية.